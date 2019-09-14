Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российский борец Комаров не встретится с украинцем Беленюком до финала ЧМ

Российский борец Комаров не встретится с украинцем Беленюком до финала ЧМ
Другие / Борьба 0

Завтра, 15 сентября, на чемпионате мира по спортивной борьбе в Нур-Султане (Казахстан) начнутся соревнования классиков в олимпийских весовых категориях — до 67, 87 и 97 кг. Россияне разошлись по разным частям сетки со своими главными оппонентами, сообщает официальный сайт ФСБР.

В категории до 67 кг для действующего чемпиона мира россиянина Артёма Суркова самым опасным конкурентом является трёхкратный чемпион мира из Германии Фрэнк Штеблер. Он, в отличие от Суркова, сеяным не является, — с стартует с квалификации.

В весе до 87 кг Александр Комаров попал в нижнюю часть сетки, и ему предстоит пробираться через сито квалификации. В третьем круге его потенциальным оппонентом является либо двукратный чемпион мира турок Башар, либо призёр чемпионата мира узбекистанец Ассакалов. Главный фаворит чемпионата — призёр Игр-2016 украинец Жан Беленюк — в другой части сетки.

В категории до 97 кг не попал в число сеяных олимпийский чемпион Артур Алексанян из Армении. С лидером рейтинга, действующим чемпионом мира и Европы россиянином Мусой Евлоевым он может встретиться только в финале.

Марянян и Манцигов вышли в полуфинал чемпионата мира по борьбе в Казахстане
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент