Российский борец Комаров не встретится с украинцем Беленюком до финала ЧМ

Завтра, 15 сентября, на чемпионате мира по спортивной борьбе в Нур-Султане (Казахстан) начнутся соревнования классиков в олимпийских весовых категориях — до 67, 87 и 97 кг. Россияне разошлись по разным частям сетки со своими главными оппонентами, сообщает официальный сайт ФСБР.
В категории до 67 кг для действующего чемпиона мира россиянина Артёма Суркова самым опасным конкурентом является трёхкратный чемпион мира из Германии Фрэнк Штеблер. Он, в отличие от Суркова, сеяным не является, — с стартует с квалификации.
В весе до 87 кг Александр Комаров попал в нижнюю часть сетки, и ему предстоит пробираться через сито квалификации. В третьем круге его потенциальным оппонентом является либо двукратный чемпион мира турок Башар, либо призёр чемпионата мира узбекистанец Ассакалов. Главный фаворит чемпионата — призёр Игр-2016 украинец Жан Беленюк — в другой части сетки.
В категории до 97 кг не попал в число сеяных олимпийский чемпион Артур Алексанян из Армении. С лидером рейтинга, действующим чемпионом мира и Европы россиянином Мусой Евлоевым он может встретиться только в финале.
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