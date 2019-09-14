Ласицкене выиграла мемориал Сколимовской в прыжках в высоту
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на международном турнире «Мемориал Камилы Сколимовской», который проходит в Хожуве (Польша).
Для победы Ласицкене хватило прыжка на 1,94 метра. Второй стала хорватка Анна Шимич (1,90 метра). Замкнула тройку призёров австралийка Никола Макдермотт, показавшая одинаковый результат с Шимич, но затратившая для этого больше попыток.
Также на этих соревнованиях выступят российские бегуны Полина Миллер и Николай Вербицкий. Миллер пробежит 400 м, а Вербицкий – 1000 м.
Лёгкая атлетика. Мемориал Камилы Сколимовской. Хожув, Польша
Прыжки в высоту. Женщины
1. Мария Ласицкене (Россия) – 1,94.
2. Анна Шимич (Хорватия) – 1,90.
3. Никола Макдермотт (Австралия) – 1,90.
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