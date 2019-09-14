Ласицкене выиграла мемориал Сколимовской в прыжках в высоту

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на международном турнире «Мемориал Камилы Сколимовской», который проходит в Хожуве (Польша).

Для победы Ласицкене хватило прыжка на 1,94 метра. Второй стала хорватка Анна Шимич (1,90 метра). Замкнула тройку призёров австралийка Никола Макдермотт, показавшая одинаковый результат с Шимич, но затратившая для этого больше попыток.

Также на этих соревнованиях выступят российские бегуны Полина Миллер и Николай Вербицкий. Миллер пробежит 400 м, а Вербицкий – 1000 м.

Лёгкая атлетика. Мемориал Камилы Сколимовской. Хожув, Польша

Прыжки в высоту. Женщины

1. Мария Ласицкене (Россия) – 1,94.

2. Анна Шимич (Хорватия) – 1,90.

3. Никола Макдермотт (Австралия) – 1,90.