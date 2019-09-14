Словенец Погачар победил на 20-м этапе «Вуэльты»

Словенский гонщик Погачар из команды UAE-Team Emirates выиграл 20-й этап веломногодневки «Вуэльта», опередив всех преследователей более чем на полторы минуты.

Погачар стал лишь третьим гонщиком в возрасте до 21 года, кому удалось выиграть три этапа одного Гранд-тура. В 1934 году француз Рене Вьетто выиграл 4 этапа «Тур де Франс», в 1978-м — Джузеппе Саронни трижды побеждал на этапах «Джиро д’Италия».

Велошоссе. «Вуэльта». 20-й этап. Аренас де Сан Педро – Платаформа де Гредос, 190,4 км

1. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 5:16.40

2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – отставание 1.32

3. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – то же отставание…

108. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +38.44…

120. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros RGA) – то же отставание…

131. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – то же отставание.

Общий зачёт после 20-го этапа

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 80:18.54

2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +2.33

3. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – +2.55

98. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +3:42.27.

109. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros RGA) – +4:14.00.

139. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +4:50.26.