Словенец Погачар победил на 20-м этапе «Вуэльты»

Словенский гонщик Погачар из команды UAE-Team Emirates выиграл 20-й этап веломногодневки «Вуэльта», опередив всех преследователей более чем на полторы минуты.
Погачар стал лишь третьим гонщиком в возрасте до 21 года, кому удалось выиграть три этапа одного Гранд-тура. В 1934 году француз Рене Вьетто выиграл 4 этапа «Тур де Франс», в 1978-м — Джузеппе Саронни трижды побеждал на этапах «Джиро д’Италия».
Велошоссе. «Вуэльта». 20-й этап. Аренас де Сан Педро – Платаформа де Гредос, 190,4 км
1. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 5:16.40
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – отставание 1.32
3. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – то же отставание…
108. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +38.44…
120. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros RGA) – то же отставание…
131. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – то же отставание.
Общий зачёт после 20-го этапа
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 80:18.54
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +2.33
3. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – +2.55
98. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +3:42.27.
109. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros RGA) – +4:14.00.
139. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +4:50.26.
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