Исинбаева: не уверена, что легкоатлеты выступят на ЧМ под российским флагом

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поделилась мыслями о перспективах восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в преддверии чемпионата мира в Дохе (Катар).



«Там будут российские спортсмены, но я не уверена, смогут ли они соревноваться под российским флагом. Определённо, они примут участие, и IAAF утвердила 20 спортсменов на сегодняшний день. Конечно, мы надеемся, что, если совет IAAF состоится перед чемпионатом мира, они примут решение снять санкции.



Всё, что нужно сделать, сделано с нашей стороны. Теперь мы должны ждать их решения. Надеемся, что наши спортсмены смогут свободно соревноваться под российским флагом и больше не будет коллективной ответственности за нарушение антидопинговых правил. Мы действительно надеемся, что ситуация будет решена надлежащим образом и мы сможем забыть об этой саге навсегда», — приводит слова Исинбаевой Inside the Games.