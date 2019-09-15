Волков: российским волейболистам надо поработать над некоторыми элементами

Доигровщик сборной России по волейболу Дмитрий Волков подвёл итоги матча чемпионата Европы с Северной Македонией. Российская команда одержала победу со счётом 3:0 (25:15, 25:16, 30:28).
Напомним, Волков стал самым результативным игроком матча, набрав 15 очков. Он реализовал 8 из 14 атак (57%), сделал 5 эйсов и 2 блока.
«Результатом мы довольны. Самое главное, что смогли выиграть. Нужно будет поработать над некоторыми элементами к тому времени, когда встретимся с более сильными соперниками. С нетерпением ждём этого», – приводит слова Волкова официальный сайт турнира.
В первых матчах группового этапа действующие чемпионы Европы обыграли сборные Турции (3:1) и Беларуси (3:1). В следующем матче российские волейболисты сыграют 16 сентября с командой Финляндии.
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