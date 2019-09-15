Кенийский бегун Камворор установил мировой рекорд в полумарафоне

Серебряный призёр чемпионата мира в беге на 10 000 м кениец Джеффри Кипсанг Камворор стал обладателем нового рекорда планеты в полумарафоне. Спортсмен одержал победу на соревнованиях в Копенгагене (Дания), преодолев дистанцию протяжённостью 21 км 97,5 м за 57 минут 59 секунд.
Предыдущим обладателем лучшего результата в истории мужского полумарафона являлся соотечественник бегуна – кениец Абрахам Киптум. Его рекорд составлял 58 минут 18 секунд. Он был установлен 28 октября 2018 года на Валенсийском полумарафоне (Испания).
В аккаунте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в «твиттере» отмечается, что результат кенийца на данный момент окончательно не утверждён и подлежит ратификации. Только после этого Камворор официально станет новым рекордсменом планеты.
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