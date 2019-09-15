Олимпийская чемпионка из Канады обвинила тренера в насилии и ушла в сборную США

Двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по бобслею канадка Кайли Хамфрис выступила с заявлением, обвинив главного тренера национальной команды Тодда Хейса, что он подвергал её «эмоциональному, словесному и умственному насилию» на протяжении сезона-2017/18. Свои показания 34-летняя спортсменка направила в суд.
«После более часа словесных оскорблений личного и профессионального характера в мой адрес в общественном месте, где за всем этим наблюдали люди, я начала плакать от разочарования, обиженных чувств и удивления от того, что он говорил», — сказала Хамфрис.
Спортсменка приняла решение об уходе в сборную США. «Я теряю карьеру. Делаю шаг вперёд, у меня хватило смелости и сил встать и сделать заявление. Мне нужно вернуться в лучшее состояние, стать той спортсменкой, какой могу быть, и идти туда, где безопасно и есть возможность продолжить карьеру. И, к сожалению, это больше не касается сборной Канады по бобслею. Я сделала всё, что было в моих силах, но не смогу вернуться в рабочую среду, где не чувствую безопасности.
Это было самое трудное испытание в жизни, и я хочу, чтобы Канада знала, что выступления за неё и победа на Олимпийских играх всегда будут главным моментом моей карьеры», — приводит слова бобслеистки Inside the Games.
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