Сурков и Евлоев будут бороться за золото на ЧМ по греко-римской борьбе

Российские борцы греко-римского стиля Артём Сурков и Муса Евлоев будут бороться за золотые медали чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан).
В полуфинальной схватке в весовой категории до 67 кг Сурков на туше одержал победу над представителем Дании Фредриком Бьерхуусом, а в весе до 97 кг Евлоев в полуфинальном поединке разгромил сербского борца Михаила Каджая со счётом 9:0.
В решающих схватках Сурков сразится с кубинцем Исмаэлем Борреро, а Евлоеву будет противостоять Артур Алексанян из Армении.
Ранее Сурков и Евлоев стали обладателями лицензий на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Александр Комаров (до 87 кг) принести стране олимпийскую лицензию не сумел, так как его обидчик по 1/8 финала Рустам Ассакалов из Узбекистана не вышел в финал, уступив Виктору Лоринцу из Венгрии.
- 15 сентября 2019
-
18:04
-
17:43
-
17:35
-
17:19
-
16:37
-
15:41
-
15:21
-
15:02
-
14:59
-
14:04
-
13:39
-
13:35
-
12:52
-
12:15
-
11:52
-
11:38
-
11:13
-
10:21
-
10:00
-
09:22
-
00:34
- 14 сентября 2019
-
23:35
-
23:02
-
22:41
-
22:11
-
21:35
-
21:24
-
20:48
-
20:34
-
20:08
-
19:32
-
19:10
-
18:51
-
18:17
-
18:06