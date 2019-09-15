Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уотфорд» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сурков и Евлоев будут бороться за золото на ЧМ по греко-римской борьбе

Сурков и Евлоев будут бороться за золото на ЧМ по греко-римской борьбе
Другие / Борьба 0

Российские борцы греко-римского стиля Артём Сурков и Муса Евлоев будут бороться за золотые медали чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан).

В полуфинальной схватке в весовой категории до 67 кг Сурков на туше одержал победу над представителем Дании Фредриком Бьерхуусом, а в весе до 97 кг Евлоев в полуфинальном поединке разгромил сербского борца Михаила Каджая со счётом 9:0.

В решающих схватках Сурков сразится с кубинцем Исмаэлем Борреро, а Евлоеву будет противостоять Артур Алексанян из Армении.

Ранее Сурков и Евлоев стали обладателями лицензий на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Александр Комаров (до 87 кг) принести стране олимпийскую лицензию не сумел, так как его обидчик по 1/8 финала Рустам Ассакалов из Узбекистана не вышел в финал, уступив Виктору Лоринцу из Венгрии.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент