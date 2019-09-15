Сурков и Евлоев будут бороться за золото на ЧМ по греко-римской борьбе

Российские борцы греко-римского стиля Артём Сурков и Муса Евлоев будут бороться за золотые медали чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан).

В полуфинальной схватке в весовой категории до 67 кг Сурков на туше одержал победу над представителем Дании Фредриком Бьерхуусом, а в весе до 97 кг Евлоев в полуфинальном поединке разгромил сербского борца Михаила Каджая со счётом 9:0.

В решающих схватках Сурков сразится с кубинцем Исмаэлем Борреро, а Евлоеву будет противостоять Артур Алексанян из Армении.

Ранее Сурков и Евлоев стали обладателями лицензий на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Александр Комаров (до 87 кг) принести стране олимпийскую лицензию не сумел, так как его обидчик по 1/8 финала Рустам Ассакалов из Узбекистана не вышел в финал, уступив Виктору Лоринцу из Венгрии.