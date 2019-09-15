«Астраханочка» вышла во второй квалификационный раунд Кубка ЕГФ

Гандболистки «Астраханочки» вышли во второй квалификационный раунд Кубка ЕГФ. Во втором матче первого раунда квалификации астраханская команда нанесла поражение «Маккаби Аразим Рамат Ган» со счётом 30:16. Как и накануне, по договорённости сторон встреча проходила в России.

Самым результативным игроком матча в составе «Астраханочки» стала Виктория Шичкина, забившая 6 мячей. 5 раз отличилась Кристина Тарасова, 4 гола забила Анна Кочетова, по 3 – Софья Игнатович и Галина Измайлова.

Во втором квалификационном раунде Кубка ЕГФ «Астраханочка» сыграет с немецким «Букстехуде». Первая игра пройдёт 13 октября, ответная 19 или 20 октября.

Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. Первый квалификационный раунд

Второй матч

«Маккаби Аразит Рамат Ган» (Израиль) – «Астраханочка» (Россия) – 16:30 (9:14).

Первый матч – 18:31.