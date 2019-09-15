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«Астраханочка» вышла во второй квалификационный раунд Кубка ЕГФ

«Астраханочка» вышла во второй квалификационный раунд Кубка ЕГФ
Другие / Гандбол 0

Гандболистки «Астраханочки» вышли во второй квалификационный раунд Кубка ЕГФ. Во втором матче первого раунда квалификации астраханская команда нанесла поражение «Маккаби Аразим Рамат Ган» со счётом 30:16. Как и накануне, по договорённости сторон встреча проходила в России.

Самым результативным игроком матча в составе «Астраханочки» стала Виктория Шичкина, забившая 6 мячей. 5 раз отличилась Кристина Тарасова, 4 гола забила Анна Кочетова, по 3 – Софья Игнатович и Галина Измайлова.

Во втором квалификационном раунде Кубка ЕГФ «Астраханочка» сыграет с немецким «Букстехуде». Первая игра пройдёт 13 октября, ответная 19 или 20 октября.

Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. Первый квалификационный раунд
Второй матч

«Маккаби Аразит Рамат Ган» (Израиль) – «Астраханочка» (Россия) – 16:30 (9:14).

Первый матч – 18:31.

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