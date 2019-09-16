Ватерполистки сборной России защитили титул чемпионок мира среди юниоров

Ватерполистки сборной России во второй раз подряд выиграли юниорский чемпионат мира U20. В финале россиянки победили команду Нидерландов со счётом 11:5 (5:3, 2:0, 2:2, 2:0). Турнир проходил в Фуншале (Португалия). В финальном матче 4 раза отличилась капитан команды Полина Кемпф. 3 мяча забила Полина Попова.
В ходе первенства планета российские ватерполистки одержали 6 побед. В группе А подопечные Сергея Маркоча выиграли у сборных Италии, Португалии и ЮАР. В четвертьфинале россиянки победили венгерок (18:11), а в полуфинале — гречанок (16:9).
Лучшим вратарём соревнований была признана россиянка Евгения Головина, а лучшим бомбардиром стала Маргарита Пыстина.
В матче за бронзу итальянки победили гречанок – 9:8 (4:1, 2:2, 2:3, 1:2).
Всего сборная России трижды (2009, 2017 и 2019 годы) выигрывала юниорский чемпионат мира U20.
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