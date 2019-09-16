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Старцева: рада, что российские волейболистки выиграли столь важный матч

Старцева: рада, что российские волейболистки выиграли столь важный матч
Другие / Волейбол 0

Связующая сборной России по волейболу Евгения Старцева прокомментировала победу над командой Японии на Кубке мира со счётом 3:2 (25:11, 23:25, 25:27, 25:19, 15:7). Россиянки одержали вторую победу подряд.

«Обе команды сыграли отлично. Матч прошёл в прекрасной атмосфере при заполненных трибунах. Я очень рада, что мы смогли выиграть столь важный матч. Мы следовали указаниям тренера и показали высококачественный волейбол. Именно поэтому мы и смогли победить», — приводит слова Старцевой официальный сайт Международной федерации волейбола.

Сегодня, 16 сентября, россиянки сыграют с действующими чемпионками китаянками. В Кубке мира, который проходит в Японии, также принимают участие сборные Сербии, Нидерландов, Южной Кореи, Бразилии, Аргентины, США, Доминиканской Республики, Камеруна и Кении.

Бузато прокомментировал победу над сборной Японии на Кубке мира по волейболу
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