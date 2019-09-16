Бузато прокомментировал победу над сборной Японии на Кубке мира по волейболу

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджо Бузато прокомментировал победу над командой Японии на Кубке мира со счётом 3:2 (25:11, 23:25, 25:27, 25:19, 15:7). Россиянки одержали вторую победу подряд.

«Я очень рад нашей победе. Мы упорно трудились и сохраняли терпение. Сборная Японии — одна из сильнейших команд мира. Чтобы обыграть её, нам нужно было продемонстрировать очень хороший волейбол. Юки Исии и Маю Исикава сыграли здорово. Они лидеры команды Японии», — приводит слова Бузато официальный сайт Международной федерации волейбола.

Сегодня, 16 сентября, россиянки сыграют с действующими чемпионками китаянками. В Кубке мира, который проходит в Японии, также принимают участие сборные Сербии, Нидерландов, Южной Кореи, Бразилии, Аргентины, США, Доминиканской Республики, Камеруна и Кении.