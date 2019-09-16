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Бузато прокомментировал победу над сборной Японии на Кубке мира по волейболу

Бузато прокомментировал победу над сборной Японии на Кубке мира по волейболу
Другие / Волейбол 0

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджо Бузато прокомментировал победу над командой Японии на Кубке мира со счётом 3:2 (25:11, 23:25, 25:27, 25:19, 15:7). Россиянки одержали вторую победу подряд.

«Я очень рад нашей победе. Мы упорно трудились и сохраняли терпение. Сборная Японии — одна из сильнейших команд мира. Чтобы обыграть её, нам нужно было продемонстрировать очень хороший волейбол. Юки Исии и Маю Исикава сыграли здорово. Они лидеры команды Японии», — приводит слова Бузато официальный сайт Международной федерации волейбола.

Сегодня, 16 сентября, россиянки сыграют с действующими чемпионками китаянками. В Кубке мира, который проходит в Японии, также принимают участие сборные Сербии, Нидерландов, Южной Кореи, Бразилии, Аргентины, США, Доминиканской Республики, Камеруна и Кении.

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