Двукратный чемпион ОИ Власов неожиданно проиграл в 1/8 финала ЧМ по борьбе

Двукратный олимпийский чемпион, российский борец греко-римского стиля Роман Власов, выступающий в весовой категории до 77 кг, не сумел пробиться в четвертьфинал чемпионата мира в Нур-Султане (Казахстан). В 1/8 финала он уступил хозяину соревнований Асхату Дильмухамедову со счётом 0:3.
Россиянин Сергей Емелин (до 60 кг) в четвертьфинале победил Ленура Темирова с Украины — 10:0. Его следующим соперником будет представитель Казахстана Мирамбек Аингулов.
Сергей Семёнов (до 130 кг) в 1/8 финала уступил Амиру Гасемимонджези из Ирана со счётом 4:6.
Вчера, 15 сентября, Абуязид Манцигов принёс сборной России первую золотую медаль чемпионата мира 2019 года. В финальной схватке в весовой категории до 72 кг он нанёс поражение Араму Варданяну из Узбекистана со счётом 9:0.
Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 22 сентября.
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