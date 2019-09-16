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Двукратный чемпион ОИ Власов неожиданно проиграл в 1/8 финала ЧМ по борьбе

Двукратный чемпион ОИ Власов неожиданно проиграл в 1/8 финала ЧМ по борьбе
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Двукратный олимпийский чемпион, российский борец греко-римского стиля Роман Власов, выступающий в весовой категории до 77 кг, не сумел пробиться в четвертьфинал чемпионата мира в Нур-Султане (Казахстан). В 1/8 финала он уступил хозяину соревнований Асхату Дильмухамедову со счётом 0:3.

Россиянин Сергей Емелин (до 60 кг) в четвертьфинале победил Ленура Темирова с Украины — 10:0. Его следующим соперником будет представитель Казахстана Мирамбек Аингулов.

Сергей Семёнов (до 130 кг) в 1/8 финала уступил Амиру Гасемимонджези из Ирана со счётом 4:6.

Вчера, 15 сентября, Абуязид Манцигов принёс сборной России первую золотую медаль чемпионата мира 2019 года. В финальной схватке в весовой категории до 72 кг он нанёс поражение Араму Варданяну из Узбекистана со счётом 9:0.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 22 сентября.

Манцигов принёс сборной России первое золото ЧМ по греко-римской борьбе
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