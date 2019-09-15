Манцигов принёс сборной России первое золото ЧМ по греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля Абуязид Манцигов завоевал золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). В финальной схватке в весовой категории до 72 кг Манцигов нанёс поражение Араму Варданяну из Узбекистана со счётом 9:0.
Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали Балинт Корпаши из Венгрии и Аик Мнацаканян из Болгарии.
Медаль Манцигова – первое золото России на чемпионате мира. Ранее Степан Марянян в финальном поединке в весовой категории до 63 кг уступил представителю Японии Синобу Оте со счётом 4:10.
Поспорить за бронзу через утешительные поединки в весовой категории до 55 кг мог Виталий Кабалоев, но уступил представителю Китая Лиго Цао – 4:5. Победителем в этом весе стал Нугзари Цурцумия из Грузии.
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