Бутырская: наши фигуристки задавят Кихиру и других японок

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании трёхкратная чемпионка Европы Мария Бутырская поделилась ожиданиями от грядущего сезона в женском фигурном катании.
«После контрольных прокатов, которые прошли неделю назад в Лужниках, я находилась в шоке, от которого до сих пор не отошла. Так здорово выступать уже на старте сезона! Это была какая-то фантастика! Прекрасно, что у широкой публики имелась возможность всё это увидеть. Каждая фигуристка, выходившая на лёд, была хороша, так что трудно кого-то выделить. Видно, что все девушки понимают, какая жесточайшая конкуренция сложилась, все летом «отпахали» на совесть.
Напоминают ли наши молодые таланты Загитову двухлетней давности? Только они с четвертными прыжками. Хотите четверной лутц – пожалуйста, четверной тулуп – извольте. И это сногсшибательно.
Японки во главе с Рикой Кихирой? Мне кажется, что наши их просто задавят, и те психологически не справятся. Российский паровоз готов на своем пути сметать всех», — цитирует Бутырскую «Команда России».
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