Московский «Спартак» обыграл «Сити» в 1-м туре Кубка России по пляжному футболу

Московский «Спартак» успешно стартовал в Кубке России по пляжному футболу. В поединке первого тура группы D столичный клуб нанёс поражение петербургскому «Сити».
Красно-белые одержали победу со счётом 3:1. В составе «Спартака» голы забили Фёдор Земсков, Денис Пархоменко и Мохаммад Ахмадзаде. У «Сити» точным ударом отметился Михаил Николаев.
Результаты других матчей первого тура:
«Локомотив» (Москва) — «Лекс» (Санкт-Петербург) — 4:1
«Кронштадт-Променад» (Балтийск) — «Спутник» (Самара) — 7:2
«Индастриалс» (Лобня) — «Лукойл» (Калининград) — 6:5
ЭЛМОНТ (Королев) — «Мехта» (Самара) — 5:1
«Альянс» (Санкт-Петербург) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 5:13
«Звезды Динамо» (Курган) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:9
«Ника» (Ростов-на-Дону) — «Дельта» (Саратов) — 1:8.
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