Борец Евлоев — об отмене финала ЧМ с Алексаняном: год ждал этой встречи

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев сожалеет, что завоевал титул чемпиона мира в весовой категории до 97 кг, не выходя на ковёр. Его соперник по финалу армянин Артур Алексанян снялся с поединка из-за травмы.

«Очень хотел сегодня побороться с Артуром, готовился, настраивался, но ко мне подошли перед финалом и сказали, что Артур бороться не будет. Да, я счастлив, я чемпион и в то же время расстроен — год ждал этой встречи», — приводит слова Евлоева ТАСС.

Евлоев стал одним из трёх российских борцов, завоевавших лицензии на Олимпийские игры в Токио на чемпионате мира в Нур-Султане. Ещё три лицензии — в весовых категориях до 77, 87 и 130 кг — российским классикам придётся добирать весной.

«После успеха нашей сборной на прошлогоднем чемпионате мира думал, что возьмем в Казахстане много золотых медалей. Да, лидеры не справились, но мы все лицензии доберём. После чемпионата мира в Лас-Вегасе 2015 года у нас тоже не весь набор был», — сказал Евлоев.

Двукратный чемпион мира не уверен в собственном участии в Играх, поскольку путевки на Олимпиаду в спортивной борьбе неименные.

«У нас очень серьёзная конкуренция в весе — Никита Мельников, Александр Головин, да и ёще ребят добавилось. До Олимпиады ёще год, многое может измениться, так что надо держать себя в тонусе. А пока надо всё обсудить с тренерами и понять, что делаем дальше», — добавил борец.