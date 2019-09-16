Кобзарь: чтобы одолеть Словению, волейболистам сборной России надо прибавить

Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь подвёл итоги матча группового этапа чемпионата Европы с Финляндией, в котором российская команда одержала победу со счётом 3:0 (25:17, 26:24, 25:22).

«Атмосфера на арене была великолепной! Наша команда ещё не играет идеально. Есть к чему стремиться. Надо прибавить, если хотим одолеть словенцев», — цитирует Кобзаря официальный сайт турнира.

Напомним, самым результативным игроком матча в составе сборной России стал Виктор Полетаев, принёсший команде 19 очков. Дмитрий Волков набрал 15 баллов. В середине второй партии получил травму Ильяс Куркаев, который до этого сумел набрать 5 очков (из них 2 эйса и 2 блока).

В первых матчах группового этапа действующие чемпионы Европы обыграли сборные Турции (3:1), Беларуси (3:1) и Северной Македонии (3:0). В заключительном матче группового этапа российские волейболисты сыграют 18 сентября с командой Словении.