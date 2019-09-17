Ласицкене: в плане соревнований для меня неприятно любое место, где холодно

Лидер мирового сезона в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что гораздо спокойнее прыгает в тёплом климате и не любит соревноваться там, где холодно. Чемпионат мира — 2019 по лёгкой атлетике 27 сентября стартует в Дохе (Катар).

«К жарким городам отношусь спокойно. И без особого труда там прыгаю. В Дохе мне доводилось выступать 10 лет назад в декабре. И никаких проблем у меня не было. Сейчас, в сентябре, тем более всё должно быть прекрасно. Там на стадионе будет специальная система контроля климата. Так что, возможно, остальным участникам соревнований тоже будет полегче. Поэтому настраиваюсь выступить на максимуме своих возможностей.

В плане проведения соревнований для меня неприятно любое место, где очень холодно. С холодом справиться очень тяжело. У меня от него прямо окаменевает всё тело. И сложно его привести в чувство. Если вы посмотрите статистику моих выступлений, то увидите, что я не очень хорошо выступала там, где холодно. И даже если удавалось побеждать, те соревнования я не особо хочу вспоминать. К таким городам отношу, например, Стокгольм, финский Турку. Например, в этом сезоне у нас первый старт был в столице Швеции. Как всегда, очень холодно. Я вспоминаю, и мне плохо становится (улыбается). Это были самые неприятные моменты», — приводят слова Ласицкене «Известия».