Трико Мусы Евлоева выставят в музее Олимпийской славы Калининградской области

Президент Федерации спортивной борьбы Калининградской области Евгений Абарюс прокомментировал завоевание золотой медали чемпионата мира Мусой Елоевым.



«Нервов всегда хватает, ведь это предолимпийский чемпионат мира. Все встречи Муса провёл уверенно, победил за явным преимуществом, что говорит о его растущем потенциале, что он предельно серьёзно готовится к основному старту. Муса Евлоев — двукратный чемпион мира, и это говорит само за себя. Было бы хорошо, если бы финальная встреча состоялась, при любом исходе — хотя мы и ждали только победу, которая бы придала ему дополнительную уверенность.



Кстати, мы открываем музей Олимпийской славы Калининградской области — и одной из экспозиций будет трико Мусы Евлоева, в котором он выиграл предолимпийский чемпионат мира, с автографом», — цитирует Абарюса официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.



Напомним, соперник Евлоева по финалу ЧМ олимпийский чемпион из Армении Артур Алексанян не смог выйти на решающую схватку в связи переломами двух рёбер.

Евлоев завоевал золото ЧМ по греко-римской борьбе в весе до 97 кг