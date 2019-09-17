Мамиашвили прокомментировал сенсационное поражение Власова на чемпионате мира

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился мнением по поводу неожиданного поражения лидера сборной Романа Власова на чемпионате мира в Нур-Султане.



«Власов — капитан команды, с него и спрос особый. Он имеет все основания претендовать на место в сборной России, но сейчас необходимо проанализировать то, что с ним произошло, решения, которые были приняты им и его тренерским коллективом, ведь спорт — дорога с двусторонним движением.



Я уверен, что статус и опыт Власова позволят ему найти в себе силы понять произошедшее, сделать правильные выводы и справиться с этой ситуацией, как с техническим сбоем. Мы все в одной лодке, мы все мечтаем, чтобы он снова осчастливил всех нас своей победой», — цитирует Мамиашвили ТАСС.



Напомним, Роман Власов является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и четырёхкратным чемпионом Европы. На продолжающемся мировом первенстве в Нур-Султане он уступил на стадии 1/8 финала.

Двукратный чемпион ОИ Власов неожиданно проиграл в 1/8 финала ЧМ по борьбе