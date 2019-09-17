Тренер сборной Финляндии по волейболу: мы не рассчитывали на победу над Россией

Главный тренер мужской сборной Финляндии по волейболу Джоэль Бэнкс прокомментировал поражение в матче с командой России на чемпионате Европы со счётом 0:3 (17:25, 24:26, 22:25).

«Мы не рассчитывали на победу в матче с Россией. Это лучшая команда в нашей группе. Пожалуй, Россия входит в топ-2 на этом турнире. Мы можем гордиться своим бойцовским духом и характером. Нам противостояли очень хорошие игроки. Это было большое испытание для нас. Думаю, мы справились отлично», — приводит слова Бэнкса официальный сайт ЕКВ.

Ранее на групповом этапе россияне обыграли сборные Турции (3:1), Беларуси (3:1) и Северной Македонии (3:0). В заключительном матче группового этапа подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют завтра, 18 сентября, с командой Словении.

Мужской чемпионат Европы впервые проходит в четырёх странах — Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.