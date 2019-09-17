Болгарский тренер женской сборной России по борьбе рассказал об адаптации

Старший тренер женской сборной России по борьбе болгарин Симеон Штерев рассказал о подготовке к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио (Япония) в 2020 году. По мнению Штерева, спортсменки успеют набрать нужные кондиции.

«Взаимоотношения с командой наладились отличные — болгары и россияне одинаковы и в плане религии, и в плане менталитета, так что в России я чувствую себя как дома. В сборной хорошие девочки — пашут, идут вперёд. Думаю, до Игр нам хватит времени на подготовку — делаем упор на индивидуальную работу с каждой спортсменкой, увеличили нагрузки.

«Я год проработал в Китае, я видел, как они работают, российские девушки к такой работе готовы. А в зоне комфорта ничего не выйдет — выигрывают только те, у кого выше спортивная подготовка. Везение бывает раз в жизни, без физподготовки невозможно ничего», — цитирует Штерева ТАСС.