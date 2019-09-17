Болгарский тренер женской сборной России по борьбе рассказал об адаптации

Старший тренер женской сборной России по борьбе болгарин Симеон Штерев рассказал о подготовке к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио (Япония) в 2020 году. По мнению Штерева, спортсменки успеют набрать нужные кондиции.
«Взаимоотношения с командой наладились отличные — болгары и россияне одинаковы и в плане религии, и в плане менталитета, так что в России я чувствую себя как дома. В сборной хорошие девочки — пашут, идут вперёд. Думаю, до Игр нам хватит времени на подготовку — делаем упор на индивидуальную работу с каждой спортсменкой, увеличили нагрузки.
«Я год проработал в Китае, я видел, как они работают, российские девушки к такой работе готовы. А в зоне комфорта ничего не выйдет — выигрывают только те, у кого выше спортивная подготовка. Везение бывает раз в жизни, без физподготовки невозможно ничего», — цитирует Штерева ТАСС.
- 17 сентября 2019
-
18:35
-
18:20
-
17:58
-
17:42
-
17:18
-
17:07
-
16:44
-
16:01
-
15:02
-
14:49
-
13:55
-
13:41
-
13:06
-
12:52
-
12:35
-
12:12
-
11:49
-
11:09
-
11:00
-
10:36
-
10:02
-
09:51
-
01:01
-
00:53
-
00:34
-
00:20
-
00:02
- 16 сентября 2019
-
23:50
-
23:39
-
23:27
-
23:02
-
22:48
-
22:29
-
22:09
-
21:23