Российские борцы в греко-римском стиле выиграли общий зачёт чемпионата мира
Мужская сборная России по греко-римской борьбе выиграла общекомандный зачёт чемпионата мира, проходящего в Нур-Султане (Казахстан). Россияне завоевали две золотые и три серебряные медали.
Золотые медали выиграли Муса Евлоев (до 97 кг) и Абуязид Манцигов (до 72 кг), серебро получили Артём Сурков (до 67 кг), Сергей Емелин (до 60 кг) и Степан Маранян (до 63 кг).
Второе место в общекомандном зачёте разделили сборные Японии и Грузии. Обе команды завоевали по три медали (2-0-1).
На прошлом чемпионате мира, проходившем в 2018 году, россияне завоевали шесть золотых медалей.
С 18 по 20 сентября пройдут финалы в женской борьбе, с 21 по 22 сентября — в вольной борьбе.
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