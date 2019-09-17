Российские борцы в греко-римском стиле выиграли общий зачёт чемпионата мира

Мужская сборная России по греко-римской борьбе выиграла общекомандный зачёт чемпионата мира, проходящего в Нур-Султане (Казахстан). Россияне завоевали две золотые и три серебряные медали.

Золотые медали выиграли Муса Евлоев (до 97 кг) и Абуязид Манцигов (до 72 кг), серебро получили Артём Сурков (до 67 кг), Сергей Емелин (до 60 кг) и Степан Маранян (до 63 кг).

Второе место в общекомандном зачёте разделили сборные Японии и Грузии. Обе команды завоевали по три медали (2-0-1).

На прошлом чемпионате мира, проходившем в 2018 году, россияне завоевали шесть золотых медалей.

С 18 по 20 сентября пройдут финалы в женской борьбе, с 21 по 22 сентября — в вольной борьбе.