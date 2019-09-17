«Спартак» в СЕХА-лиге проиграл БГК имени Мешкова

Московский гандбольный клуб «Спартак» потерпел второе поражение в СЕХА-лиге. Во втором туре москвичи сыграли в гостях с белорусским БГК имени Мешкова, встреча завершилась со счётом 35:24 в пользу хозяев.
Уже в первом тайме хозяева обеспечили себе солидное преимущество, к концу тайма они вели со счётом 17:10. Вторую половину матча «Спартак» также проиграл.
Для москвичей это поражение стало уже вторым в СЕХА-лиге. В первом туре москвичи проиграли клубу «Еврофарм Работник» со счётом 29:34. БГК имени Мешкова также начал турнир с поражения.
В следующем туре российский клуб встретится с лидером группы — «Веспремом». Встреча будет проходить в Москве 24 сентября.
«Спартак» — первый российский клуб, получивший приглашение в СЕХА-лигу. В этом турнире участвуют команды из Восточной и Центральной Европы.
Гандбол. СЕХА-лига. Группа B
БГК имени Мешкова (Беларусь) — «Спартак» (Россия) — 35:24 (17:10, 18:14).
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