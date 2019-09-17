Винер-Усманова — о победе Селезнёвой на ЧМ: у нас появилось новое имя
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала победу россиянки Екатерины Селезнёвой на чемпионате мира в Баку в упражнениях с обручем.
«У нас появилось новое имя — Екатерина Селезнёва, чемпионка мира в упражнениях с обручем. Дина немножко расстроилась из-за выступления в финале упражнений с обручем, но мы сумели договориться, и мяч она сделала блестяще. Всё нормально на сегодняшний день, а что будет завтра — поживём и увидим», — цитирует Винер-Усманову «Р-Спорт».
Селезнёва опередила в борьбе за золото соотечественницу Дину Аверину, которая в итоге стала третьей. Но в упражнениях с мячом Дина Аверина выиграла золото, её сестра Арина Аверина показала второй результат.
Селёзнева завоевала золотую медаль чемпионата мира в упражнениях с обручем
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