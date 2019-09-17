Путин поздравил борца Евлоева с золотой медалью на чемпионате мира в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянина Мусу Евлоева с победой в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан).

«Проявив по-настоящему чемпионский, волевой характер, Вы одержали яркую победу, оправдали надежды наставников, товарищей по команде, многочисленных болельщиков. Ваше триумфальное выступление стало ещё одним зримым свидетельством лидерства российской школы греко-римской борьбы», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, Евлоев одержал победу без борьбы ввиду травмы соперника — Артура Алексаняна из Армении. Бронзовыми призёрами стали Ченк Илдем (Турция) и Михаил Каджая (Сербия).

Чемпионат мира в Нур-Султане завершится 22 сентября.