Хорошавцева — о бронзе на ЧМ по борьбе: знаю, что могла выиграть

Россиянка Ольга Хорошавцева, завоевавшая бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан), прокомментировала собственное выступление. Также российская спортсменка выразила уверенность, что могла добиться большего.
«Конечно, мне золота хотелось, но чуть-чуть не хватило. Первую медаль чемпионата мира я посвящаю моей семье. Это для меня огромное счастье — я наконец завоевала медаль, я рада ей, но я знаю, что могла выиграть. Думаю, в следующем турнире я уже не допущу тех ошибок, что были здесь.
На чемпионате мира я не волновалась, не думала о прошлых поражениях. К поединку за бронзу настраивала себя, понимая: Седнёва представляет страну—хозяйку чемпионата, судьи могут «зажать», а значит, надо выигрывать с преимуществом. В концовке получился бросок, который у меня в последний раз на открытом Кубке России получался», — цитирует Хорошавцеву ТАСС.
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