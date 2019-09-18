Глава РУСАДА призвал руководство ВФЛА уйти в отставку

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подверг резкой критике руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Также Ганус призвал руководителей уйти в отставку.

«Я призываю всех руководителей ВФЛА уйти в отставку. РУСАДА сотрудничает с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ), ведётся совместное расследование. Масштаб нарушений просто сумасшедший. Это системная проблема, есть доказательства вмешательства вышестоящих органов.

Есть люди, выступающие против моей работы. Например, министр спорта Павел Колобков защищал и поддерживает главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Но пока мы не будем честны с собой, санкции с России сняты не будут», — цитирует Гануса L’Equipe.

ВФЛА была отстранена ещё в ноябре 2015 года. С тех пор российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.