Бейсболиста американского клуба арестовали за домогательства к 13-летней
Венесуэльский бейсболист Фелипе Васкес, выступающий за клуб MLB «Питтсбург Пайрэтс», был арестован. Как сообщает The Guardian, спортсмена подозревают в преступлениях сексуального характера. В том числе Васкес домогался к 13-летней девочке.
Расследование в отношении венесуэльца началось ещё в августе 2019 года. Полицейские узнали, что спортсмен состоял в сексуальной связи с 13-летней во Флориде. Сейчас подростку уже 15 лет.
Она продолжала общаться с бейсболистом, мужчина отправил ей видеозаписи сексуального характера и предложил встретиться.
Полицейские провели обыск в квартире спортсмена. Изъятые электронные носители будут проверены и изучены специалистами.
28-летний Васкес — двукратный участник Матчей всех звёзд MLB.
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