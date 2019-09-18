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Бейсболиста американского клуба арестовали за домогательства к 13-летней

Бейсболиста американского клуба арестовали за домогательства к 13-летней
Другие / Прочие виды спорта 0

Венесуэльский бейсболист Фелипе Васкес, выступающий за клуб MLB «Питтсбург Пайрэтс», был арестован. Как сообщает The Guardian, спортсмена подозревают в преступлениях сексуального характера. В том числе Васкес домогался к 13-летней девочке.

Расследование в отношении венесуэльца началось ещё в августе 2019 года. Полицейские узнали, что спортсмен состоял в сексуальной связи с 13-летней во Флориде. Сейчас подростку уже 15 лет.

Она продолжала общаться с бейсболистом, мужчина отправил ей видеозаписи сексуального характера и предложил встретиться.

Полицейские провели обыск в квартире спортсмена. Изъятые электронные носители будут проверены и изучены специалистами.

28-летний Васкес — двукратный участник Матчей всех звёзд MLB.

Источник: The Guardian

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