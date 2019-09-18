Российский гроссмейстер Непомнящий: нет большой мотивации обыгрывать друзей

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий после выхода в 1/8 финала Кубка мира ФИДЕ в Ханты-Мансийске (Россия), признался, что ему было трудно играть с соотечественником Евгением Томашевским. Непомнящий победил Томашевского на тай-брейке.

«Женя — очень сильный шахматист, чемпион России и мой друг вот уже почти 18 лет. Мне всегда очень тяжело играть против друзей, у меня нет большой мотивации их обыгрывать, но здесь эта ситуация неизбежна, кто-то должен пройти дальше, а кто-то — турнир покинуть.

Матч получился очень нервным. Я владел инициативой, давил, удалось открыть счёт, после чего у меня была комфортная позиция в следующей партии и оставалось лишь свести игру к ничьей. Но часто, когда играешь на ничейный результат, голова немного расслабляется и постепенно ослабляешь хватку, не так ясно видишь идеи соперника. В абсолютно безопасной позиции я проиграл, это стало большим ударом, но в блице я оказался сильнее», — приводит слова Непомнящего ТАСС.