Гунина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в седьмом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Сколково
Российская шахматистка Валентина Гунина белыми фигурами потерпела поражение от китаянки Цзюй Вэньцзюнь в седьмом туре стартового этапа Гран-при ФИДЕ в Сколково. Партия завершилась после 40-го хода.
Россиянка Александра Костенюк победила Алину Кашлинскую, Екатерина Лагно сыграла вничью с Элизабет Петц из Германии, Александра Горячкина – с Мари Себаг из Франции.
В других партиях были зафиксированы следующие результаты:
Хампи Конеру (Индия) – Антуанета Стефанова (Болгария) – 1:0.
Харика Дронавалли (Индия) – Пия Крамлинг (Швеция) – 1:0.
В турнирной таблице лидирует Цзюй Вэньцзюнь, набравшая 5,5 очка. Среди россиянок лучшие показатели у Горячкиной и Лагно — по 4,5 балла.
Турнир в Сколково завершится 22 сентября.
Гунина проиграла Петц в шестом туре Гран-при ФИДЕ в Сколково
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