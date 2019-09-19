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Гунина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в седьмом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Сколково

Гунина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в седьмом туре этапа Гран-при ФИДЕ в Сколково
Другие / Шахматы 0

Российская шахматистка Валентина Гунина белыми фигурами потерпела поражение от китаянки Цзюй Вэньцзюнь в седьмом туре стартового этапа Гран-при ФИДЕ в Сколково. Партия завершилась после 40-го хода.

Россиянка Александра Костенюк победила Алину Кашлинскую, Екатерина Лагно сыграла вничью с Элизабет Петц из Германии, Александра Горячкина – с Мари Себаг из Франции.

В других партиях были зафиксированы следующие результаты:
Хампи Конеру (Индия) – Антуанета Стефанова (Болгария) – 1:0.
Харика Дронавалли (Индия) – Пия Крамлинг (Швеция) – 1:0.

В турнирной таблице лидирует Цзюй Вэньцзюнь, набравшая 5,5 очка. Среди россиянок лучшие показатели у Горячкиной и Лагно — по 4,5 балла.

Турнир в Сколково завершится 22 сентября.

Гунина проиграла Петц в шестом туре Гран-при ФИДЕ в Сколково
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