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Путин поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате мира

Путин поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате мира
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы российским гимнасткам Дине Авериной и Екатерине Селезнёвой, которые завоевали золотые медали чемпионата мира — 2019 в Баку (Азербайджан).

«Эта яркая, красивая, убедительная победа позволила вам стать девятикратной чемпионкой мира. Слагаемые вашего успеха — высочайший уровень подготовки, твердость характера, уверенность в собственных силах и, конечно, поддержка наставников, родных и близких, всех российских любителей художественной гимнастики, которые искренне переживали и болели за вас на пути к золоту», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента России.

Напомним, Дина Аверина стала чемпионкой мира в упражнениях с мячом, а Селезнёва завоевала золото в упражнениях с обручем. Для Авериной эта золотая медаль чемпионатов мира стала девятой в карьере.

Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира в упражнении с мячом
Селёзнева завоевала золотую медаль чемпионата мира в упражнениях с обручем
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