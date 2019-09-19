Путин поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы российским гимнасткам Дине Авериной и Екатерине Селезнёвой, которые завоевали золотые медали чемпионата мира — 2019 в Баку (Азербайджан).
«Эта яркая, красивая, убедительная победа позволила вам стать девятикратной чемпионкой мира. Слагаемые вашего успеха — высочайший уровень подготовки, твердость характера, уверенность в собственных силах и, конечно, поддержка наставников, родных и близких, всех российских любителей художественной гимнастики, которые искренне переживали и болели за вас на пути к золоту», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента России.
Напомним, Дина Аверина стала чемпионкой мира в упражнениях с мячом, а Селезнёва завоевала золото в упражнениях с обручем. Для Авериной эта золотая медаль чемпионатов мира стала девятой в карьере.
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