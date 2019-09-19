Знаменитый итальянский гонщик погиб, пытаясь установить рекорд скорости на лодке

Итальянский гонщик-рекордсмен Фабио Буцци и два члена его команды погибли при попытке установить рекорд скорости на моторной лодке. Их маршрут пролегал от Монте-Карло до Венеции.

Приближаясь к намеченному финишу, лодка на скорости 148 км/ч врезалась в искусственный риф, сообщает BBC.

В аварии помимо 76-летнего Буцци погибли голландский механик, имя которого не называется, и ещё один член экипажа — Лука Николини из Италии. Подробности трагедии раскрыл единственный выживший после столкновения — Марио Инверницци. Он находится в больнице с многочисленными повреждениями.

Буцци начал карьеру в гонках более 40 лет назад и выиграл 10 чемпионатов мира. В 1978 году он установил рекорд скорости для лодок с дизельным двигателем — 191,58 км/ч.