Определились чемпионы России в олимпийских классах яхт

В Тольятти на акватории Жигулёвского моря завершился чемпионат России по парусному спорту в олимпийских классах яхт. 180 яхтсменов из 10 российских регионов разыграли 7 комплектов наград.

В мужском зачёте класса «470» победил экипаж Павла Созыкина и Дениса Грибанова (Краснодарский край). В женском зачёте первенствовали Алиса Кирилюк и Анжела Черняховская (Москва).

В классе «Лазер» все гонки выиграл Сергей Комиссаров (Подмосковье). Золотая медаль в зачете «Лазер-радиал» досталась Марии Кислухиной (Владивосток). В классе «Финн» сильнее всех оказался Аркадий Кистанов, в классе 49-er победили Ян Чех и Иван Зотов (Краснодар). В классе FX лучшими стали Зоя Новикова и Диана Сабирова (Санкт- Петербург).

«Российские яхтсмены в последние годы занимаются по усиленной программе общей физической подготовки, которая сделала своё дело: многие из них легко справились с сильным ветром, ходили впереди флота, финишировали первыми. Будущий год — олимпийский, это значит, работать на результат придётся усиленно. Мы можем реализовать наши планы благодаря поддержке минспорта и Олимпийского комитета России, их поддержка повышает медальные шансы российских гонщиков», — сказала главный тренер сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.

Олимпийская регата пройдёт в августе 2020 года в акватории острова Эносима. Российские яхтсмены завоевали лицензии в четырёх классах яхт: «470», «Лазер», «Лазер-радиал», RS:X.