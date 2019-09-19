Российские гимнастки выиграли золото чемпионата мира в командном турнире

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в командном турнире на чемпионате мира, который проходит в Баку (Азербайджан). По итогам квалификации россиянки набрали 186,500 балла.
За сборную России выступали Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнёва. Серебро завоевали представительницы Израиля (174,750), третьими стали гимнастки из Беларуси (168,550).
В командном турнире учитываются три лучших результата каждой гимнастки. На чемпионате мира в Баку ещё будут разыграны шесть комплектов наград: в личном многоборье, в двух отдельных видах (булавы и лента), в групповом многоборье и в двух отдельных видах групповых упражнений (с пятью мячами, с тремя обручами и четырьмя булавами).
Чемпионат мира, который является квалификационным к Олимпиаде в Токио, завершится 22 сентября.
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