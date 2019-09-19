Сборная России досрочно выиграла чемпионат мира по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике одержала досрочную победу в медальном зачёте чемпионата мира, который проходит в Баку (Азербайджан). Россиянки выиграли все дисциплины на чемпионате мира, завоевав пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

Золотые медали российской сборной принесли Екатерина Селезнёва (упражнения с обручем) и Дина Аверина (упражнения с мячом, булавами и лентами). Также россиянки одержали победу в командном турнире чемпионата мира.

В Баку будет разыграно ещё четыре комплекта медалей: в групповом многоборье, в личном многоборье и в двух видах групповых упражнений.

Чемпионат мира завершится 22 сентября. На турнире помимо медалей разыгрываются лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио.