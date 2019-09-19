И.о. главного тренера женской сборной России по борьбе пообещал золото ОИ-2020

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров прокомментировал результаты россиянок на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан). Также Алиомаров рассказал о медальных планах на Олимпийские игры 2020 года.
«Даю слово, на Играх в Токио у нас будет золото, серебро и ещё пара бронзовых медалей. У нас есть сильнейший план. Надо всё правильно спланировать, впереди у нас год. На Играх должны выступать правильные спортсменки, наделённые бойцовскими качествами.
Перед чемпионатом мира мы разговаривали с Натальей Воробьёвой о том, чтобы она поборолась здесь, на чемпионате мира, в новой весовой категории — до 72 кг. Она, капитан команды, подала мне руку и сказала: «Я не подведу». Вот с таких моментов и начинается история побед", — приводит слова тренера ТАСС.
Женская сборная России завоевала на турнире две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
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