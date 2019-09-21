Кубок мира по регби — 2019: расписание турнира

В Японии стартовал Кубок мира по регби, в котором принимает участие сборная России. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание матчей группового этапа.



Регби. Кубок мира. Япония. Расписание матчей группового этапа

21 сентября

10:15. Франция – Аргентина. Трансляция — «Матч Игра».

12:45. Новая Зеландия – ЮАР. «Матч Игра».



22 сентября

8:15. Италия – Намибия. «Матч Игра».

10:45. Ирландия – Шотландия. «Матч Игра».

13:15. Англия – Тонга. «Матч Игра».



23 сентября

13:15. Уэльс – Грузия. «Матч Игра»



24 сентября

13:15. Россия – Самоа. «Матч ТВ».



25 сентября

8:15. Фиджи – Уругвай. «Матч Игра».



26 сентября

10:45. Италия – Канада. «Матч Игра».

13:45. Англия – США. «Матч Игра».



28 сентября

7:45. Аргентина – Тонга. «Матч Игра».

10:15. Япония – Ирландия. «Матч Игра».

12:45. ЮАР – Намибия. «Матч Игра».



29 сентября

8:15. Грузия – Уругвай. «Матч Игра».

10:45. Австралия – Уэльс. «Матч Игра».



30 сентября

13:15. Шотландия – Самоа. «Матч Игра».

2 октября

10:45. Франция – США. «Матч Игра».

13:15. Новая Зеландия – Канада. «Матч Игра».



3 октября

8:15. Грузия – Фиджи. «Матч Игра».

13:15. Ирландия – Россия. «Матч ТВ».



4 октября

12:45. ЮАР – Италия. «Матч Игра».



5 октября

8:15. Австралия – Уругвай. «Матч Игра».

11:00. Англия – Аргентина. «Матч Игра».

13:30. Япония – Самоа. «Матч Игра».



6 октября

7:45. Новая Зеландия – Намибия. «Матч Игра».

10:45. Франция – Тонга. «Матч Игра».



8 октября

13:15. ЮАР – Канада. «Матч Игра».



9 октября

7:45. Аргентина – США. «Матч Игра».

10:15. Шотландия – Россия. «Матч ТВ».

12:45. Уэльс – Фиджи. «Матч Игра».



11 октября

13:15. Австралия – Грузия. «Матч Игра».



12 октября

7:45. Новая Зеландия – Италия. «Матч Игра».

11:15. Англия – Франция. «Матч Игра».

13:45. Ирландия – Самоа. «Матч Игра».



13 октября

6:15. Намибия – Канада. «Матч Игра».

8:45. США – Тонга. «Матч Игра».

11:15. Уэльс – Уругвай. «Матч Игра».

13:45. Япония – Шотландия. «Матч Игра».

По две команды из каждой из четырёх групп выйдут в четвертьфинал. Розыгрыш Кубка мира по регби завершится 2 ноября.