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Кубок мира по регби — 2019: расписание турнира

Кубок мира по регби — 2019: расписание турнира
Другие / Прочие виды спорта 0

В Японии стартовал Кубок мира по регби, в котором принимает участие сборная России. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание матчей группового этапа.

Регби. Кубок мира. Япония. Расписание матчей группового этапа
21 сентября
10:15. Франция – Аргентина. Трансляция — «Матч Игра».
12:45. Новая Зеландия – ЮАР. «Матч Игра».

22 сентября
8:15. Италия – Намибия. «Матч Игра».
10:45. Ирландия – Шотландия. «Матч Игра».
13:15. Англия – Тонга. «Матч Игра».

23 сентября
13:15. Уэльс – Грузия. «Матч Игра»

24 сентября
13:15. Россия – Самоа. «Матч ТВ».

25 сентября
8:15. Фиджи – Уругвай. «Матч Игра».

26 сентября
10:45. Италия – Канада. «Матч Игра».
13:45. Англия – США. «Матч Игра».

28 сентября
7:45. Аргентина – Тонга. «Матч Игра».
10:15. Япония – Ирландия. «Матч Игра».
12:45. ЮАР – Намибия. «Матч Игра».

29 сентября
8:15. Грузия – Уругвай. «Матч Игра».
10:45. Австралия – Уэльс. «Матч Игра».

30 сентября
13:15. Шотландия – Самоа. «Матч Игра».

2 октября
10:45. Франция – США. «Матч Игра».
13:15. Новая Зеландия – Канада. «Матч Игра».

3 октября
8:15. Грузия – Фиджи. «Матч Игра».
13:15. Ирландия – Россия. «Матч ТВ».

4 октября
12:45. ЮАР – Италия. «Матч Игра».

5 октября
8:15. Австралия – Уругвай. «Матч Игра».
11:00. Англия – Аргентина. «Матч Игра».
13:30. Япония – Самоа. «Матч Игра».

6 октября
7:45. Новая Зеландия – Намибия. «Матч Игра».
10:45. Франция – Тонга. «Матч Игра».

8 октября
13:15. ЮАР – Канада. «Матч Игра».

9 октября
7:45. Аргентина – США. «Матч Игра».
10:15. Шотландия – Россия. «Матч ТВ».
12:45. Уэльс – Фиджи. «Матч Игра».

11 октября
13:15. Австралия – Грузия. «Матч Игра».

12 октября
7:45. Новая Зеландия – Италия. «Матч Игра».
11:15. Англия – Франция. «Матч Игра».
13:45. Ирландия – Самоа. «Матч Игра».

13 октября
6:15. Намибия – Канада. «Матч Игра».
8:45. США – Тонга. «Матч Игра».
11:15. Уэльс – Уругвай. «Матч Игра».
13:45. Япония – Шотландия. «Матч Игра».

По две команды из каждой из четырёх групп выйдут в четвертьфинал. Розыгрыш Кубка мира по регби завершится 2 ноября.

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