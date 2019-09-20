На главу РУСАДА подали в суд девять российских спортсменов

Девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
Ранее Ганус раскритиковал руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, заявив, что ряду спортсменов из Чувашии проводились запрещённые переливания крови под прикрытием со стороны региона.
В исковом заявлении отмечается, что в тексте статьи были распространены сведения, которые не соответствовали действительности.
Спортсмены требуют признать утверждения Гануса порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.
Исковое заявление подписали семь легкоатлетов, а также по одному представителю спортивной гимнастики и борьбы.
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