Глава РУСАДА прокомментировал судебный иск со стороны спортсменов

Глава РУСАДА Юрий Ганус отреагировал на подачу против него иска о защите чести и достоинства со стороны российских спортсменов. Он отметил, что обратившиеся в суд могут сами пострадать от подобных действий.
«Я предполагал, что такая тема была инициирована, слышал это от своих источников. В интервью была допущена неточность, это был вопрос перевода. Мы же подозреваем спортсменов в возможном нарушении правил в определённой части, но при этом никаких фамилий спортсменов в интервью не было указано.
Мы уточнили термины, уточнили свою позицию. И я не понял, кто именно из спортсменов подал иск, фамилии там не указаны. Это опять злоупотребление правом. Чьё достоинство было задето? Поднимающий ветер пожнёт бурю, это важно понимать», — цитирует Гануса «РБК».
Ранее Ганус раскритиковал руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, заявив, что ряду спортсменов из Чувашии проводились запрещённые переливания крови под прикрытием со стороны региона.
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