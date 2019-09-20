Глава РУСАДА прокомментировал судебный иск со стороны спортсменов

Глава РУСАДА Юрий Ганус отреагировал на подачу против него иска о защите чести и достоинства со стороны российских спортсменов. Он отметил, что обратившиеся в суд могут сами пострадать от подобных действий.

«Я предполагал, что такая тема была инициирована, слышал это от своих источников. В интервью была допущена неточность, это был вопрос перевода. Мы же подозреваем спортсменов в возможном нарушении правил в определённой части, но при этом никаких фамилий спортсменов в интервью не было указано.

Мы уточнили термины, уточнили свою позицию. И я не понял, кто именно из спортсменов подал иск, фамилии там не указаны. Это опять злоупотребление правом. Чьё достоинство было задето? Поднимающий ветер пожнёт бурю, это важно понимать», — цитирует Гануса «РБК».

Ранее Ганус раскритиковал руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, заявив, что ряду спортсменов из Чувашии проводились запрещённые переливания крови под прикрытием со стороны региона.