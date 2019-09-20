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Мартин: мы начинаем новую главу в истории женской сборной России по гандболу

Мартин: мы начинаем новую главу в истории женской сборной России по гандболу
Другие / Гандбол 0

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин поделился ожиданиями от двух первых матчей квалификации Евро-2020.

25 сентября российские гандболистки примут Словакию, а спустя четыре дня в гостях встретятся с командой Швейцарии.

«Это будет мой дебют в качестве тренера сборной России. Я намерен одержать две победы в двух стартовых матчах со Словакией и Швейцарией. Наша отборочная группа достаточно ровная, важна каждая встреча. Мы не раз видели, как менее опытные команды преподносят сенсации за счёт характера.

Два первых поединка будут особенно трудными — это начало сезона. Мы начинаем новую главу в истории сборной России. Нужно с каждым днём становиться всё сильнее», — цитирует Мартина официальный сайт турнира.

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