Мартин: мы начинаем новую главу в истории женской сборной России по гандболу
Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин поделился ожиданиями от двух первых матчей квалификации Евро-2020.
25 сентября российские гандболистки примут Словакию, а спустя четыре дня в гостях встретятся с командой Швейцарии.
«Это будет мой дебют в качестве тренера сборной России. Я намерен одержать две победы в двух стартовых матчах со Словакией и Швейцарией. Наша отборочная группа достаточно ровная, важна каждая встреча. Мы не раз видели, как менее опытные команды преподносят сенсации за счёт характера.
Два первых поединка будут особенно трудными — это начало сезона. Мы начинаем новую главу в истории сборной России. Нужно с каждым днём становиться всё сильнее», — цитирует Мартина официальный сайт турнира.
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