Рашидов — о золоте ЧМ: о возможном третьем серебре подряд даже не думал

Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов прокомментировал завоевание золотой медали чемпионата мира в Нур-Султане. В решающей схватке весовой категории до 65 кг он одержал уверенную победу над представителем Казахстана Даулетом Ниязбековым — 11:0.



«Рад победе, но, думаю, полное осознание придёт через пару дней. То, что победа одержана в предолимпийский год, очень значимо — и для меня, и для России», — передаёт слова Рашидова корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Напомним, ранее Гаджимурад дважды проигрывал в финалах чемпионатов мира (2017 и 2018).

«На этот раз я выходил на финал с абсолютно другим настроем — был готов бороться до конца, все шесть минут. Травма никак порыв не сбила. Да, вчера после первой схватки я практически не вставал — были сильные боли в ребре. В итоге собрался, взял себя в руки. О поражении и возможном третьем серебре подряд перед финалом даже не думал», — заявил борец.