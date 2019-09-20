Российские дзюдоисты завоевали три золота на этапе Гран-при в Ташкенте
Дзюдоисты сборной России завоевали три золотые медали в первый день соревнований на этапе Гран-при в Ташкенте.
В весовой категории до 60 кг победу одержал чемпион Европы среди молодёжи Яго Абуладзе, который в финале победил японца Генки Когу.
В финальной схватке в категории до 66 кг россиянин Якуб Шамилов оказался сильнее другого представителя Японии Юдзи Аиды. Ещё один российский участник Арам Григорян проиграл Аиде на ранних стадиях.
В соревнованиях женщин Сабина Гилязова первенствовала в весовой категории до 48 кг. В решающей схватке россиянка нанесла поражение Лейле Алиевой из Азербайджана. Ещё одна россиянка, вице-чемпионка Европы Алеся Кузнецова, не сумела завоевать бронзу через утешительные поединки.
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