Велогонщик получил выговор за фото со спущенными штанами на фоне Белого дома

Олимпийский чемпион по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри Нино Шуртер получил выговор от армии Швейцарии, в которой он служит, после публикации в социальных сетях фотографии со спущенными штанами на фоне Белого дома. Дисциплинарных мер к 33-летнему гонщику применено не будет, сообщает АР.

Находясь на службе между двумя гонками в США, Шуртер опубликовал в «Инстаграме» фото, на котором он и три его товарища по команде стоят со спущенными штанами на фоне Белого дома, повернувшись спиной к камере.

Фотография, которая позже была удалена, содержала тег с именем президента США Дональда Трампа, а также надпись «белые персики для Белого дома». При этом слово «персики» заменяет соответствующий смайл.

Шуртер принёс извинения командиру, пояснив швейцарским СМИ, что снимок был сделан спонтанно и ему очень понравилось в США.

По итогам прошлого года Шуртер был признан спортсменом года в Швейцарии, опередив в народном голосовании теннисиста Роджера Федерера.