Велогонщик получил выговор за фото со спущенными штанами на фоне Белого дома

Олимпийский чемпион по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри Нино Шуртер получил выговор от армии Швейцарии, в которой он служит, после публикации в социальных сетях фотографии со спущенными штанами на фоне Белого дома. Дисциплинарных мер к 33-летнему гонщику применено не будет, сообщает АР.
Находясь на службе между двумя гонками в США, Шуртер опубликовал в «Инстаграме» фото, на котором он и три его товарища по команде стоят со спущенными штанами на фоне Белого дома, повернувшись спиной к камере.
Фотография, которая позже была удалена, содержала тег с именем президента США Дональда Трампа, а также надпись «белые персики для Белого дома». При этом слово «персики» заменяет соответствующий смайл.
Шуртер принёс извинения командиру, пояснив швейцарским СМИ, что снимок был сделан спонтанно и ему очень понравилось в США.
По итогам прошлого года Шуртер был признан спортсменом года в Швейцарии, опередив в народном голосовании теннисиста Роджера Федерера.
- 20 сентября 2019
-
22:53
-
22:32
-
22:21
-
21:45
-
21:33
-
21:02
-
20:55
-
20:28
-
20:07
-
19:49
-
19:27
-
19:10
-
18:56
-
18:37
-
18:23
-
18:13
-
17:55
-
17:53
-
17:28
-
17:12
-
16:52
-
16:23
-
15:50
-
15:28
-
14:44
-
14:39
-
14:11
-
13:55
-
13:18
-
12:55
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:55
-
11:25