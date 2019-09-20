В РУСАДА комментарии Зеппельта считают преждевременными

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала информацию журналиста ARD Хайо Зеппельта, что Россия подозревается с подтасовке переданных ВАДА данных московской антидопинговой лаборатории, а следовательно, уже на ближайшем заседании исполкома ВАДА, которое пройдёт в Токио 23 сентября, РУСАДА вновь может быть лишено статуса соответствия кодексу ВАДА.

«Базу данных исследует отдел расследований ВАДА с привлечением криминалистов на предмет аутентичности (подлинности) и на предмет изменений. Отдел расследований направляет отчёт в комитет по соответствию ВАДА, а комитет по соответствию, получив данные, даёт рекомендации исполкому WADA. Сейчас ни одна из сторон отчётов не представила. Такие комментарии преждевременны», — приводит слова Пахноцкой РБК.



Пахноцкая считает, что на ближайшем исполкоме ВАДА в Токио ждать заключения по расследованию не приходится.

«Скорее всего, что-то понятно будет к следующему исполкому, который состоится в конце года», — сказала заместитель гендиректора РУСАДА.