В РУСАДА комментарии Зеппельта считают преждевременными

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала информацию журналиста ARD Хайо Зеппельта, что Россия подозревается с подтасовке переданных ВАДА данных московской антидопинговой лаборатории, а следовательно, уже на ближайшем заседании исполкома ВАДА, которое пройдёт в Токио 23 сентября, РУСАДА вновь может быть лишено статуса соответствия кодексу ВАДА.
«Базу данных исследует отдел расследований ВАДА с привлечением криминалистов на предмет аутентичности (подлинности) и на предмет изменений. Отдел расследований направляет отчёт в комитет по соответствию ВАДА, а комитет по соответствию, получив данные, даёт рекомендации исполкому WADA. Сейчас ни одна из сторон отчётов не представила. Такие комментарии преждевременны», — приводит слова Пахноцкой РБК.
Пахноцкая считает, что на ближайшем исполкоме ВАДА в Токио ждать заключения по расследованию не приходится.
«Скорее всего, что-то понятно будет к следующему исполкому, который состоится в конце года», — сказала заместитель гендиректора РУСАДА.
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