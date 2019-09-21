Гимнастка, покорившая Интернет шпагатом, снялась обнажённой для ESPN

Американская гимнастка Кэтэлин Охаши, прославившаяся в начале года благодаря эффектному выступлению на одном из американских турниров, вновь попала на первые полосы газет: 21-летняя девушка снялась в обнажённой фотосессии для ESPN Body Issue.

Фото доступно в официальном «инстаграме» Кэтэтлин Охаши.



Напомним, в январе 2019 года Охаши получила высший балл от судей студенческого турнира Under Armour 2019 Collegiate Challenge. Девушка продемонстрировала чудеса акробатики и пластики под музыку Майкла Джексона, выполняя многочисленные прыжки и шпагаты. Выступление американка также завершила шпагатом. Видео с её эффектными сальто мгновенно стало вирусным в Интернете.

Охаши была членом юношеской сборной США по спортивной гимнастике. Также она является обладателем Кубка Америки 2013 года.

Гимнастка из США покорила интернет выдающимся выступлением