Трусова не исключила, что будет прыгать четыре четверных прыжка на соревнованиях

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё выступление в произвольной программе на турнире в Братиславе. Выполнив три четверных прыжка, Трусова на первом же турнире среди взрослых побила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме.

«У меня получились три четверных, я очень рада. На международном уровне наконец-то. Весь прошлый год не получалось, так что я очень рада. Правда, расстроена, что опять не получился лутц — ритбергер так, как я хотела. Буду работать и надеюсь, что у меня всё получится.

После прокатов мы, как обычно, тренировались, готовились к соревнованиям, и не только к этим, через неделю у меня ещё одни, с начала сезона практически подряд соревнования.

Как выступать среди взрослых? Очень интересно, очень понравилось, буду ждать следующих соревнований

На тренировочной арене была маленькая площадка по сравнению с той, на которой мы выступали. На тренировке прокатать программу у меня не получалось, потому что врезалась в бортики, а отдельно получалось, поэтому и на разминке всё сделала, и в прокате. Волновалась, конечно, не бывает стартов без волнения.

Будет ли на следующих стартах четыре четверных? Посмотрим», — сказала Трусова в интервью пресс-службе ФФККР.