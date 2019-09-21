Трусова не исключила, что будет прыгать четыре четверных прыжка на соревнованиях

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё выступление в произвольной программе на турнире в Братиславе. Выполнив три четверных прыжка, Трусова на первом же турнире среди взрослых побила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме.
«У меня получились три четверных, я очень рада. На международном уровне наконец-то. Весь прошлый год не получалось, так что я очень рада. Правда, расстроена, что опять не получился лутц — ритбергер так, как я хотела. Буду работать и надеюсь, что у меня всё получится.
После прокатов мы, как обычно, тренировались, готовились к соревнованиям, и не только к этим, через неделю у меня ещё одни, с начала сезона практически подряд соревнования.
Как выступать среди взрослых? Очень интересно, очень понравилось, буду ждать следующих соревнований
На тренировочной арене была маленькая площадка по сравнению с той, на которой мы выступали. На тренировке прокатать программу у меня не получалось, потому что врезалась в бортики, а отдельно получалось, поэтому и на разминке всё сделала, и в прокате. Волновалась, конечно, не бывает стартов без волнения.
Будет ли на следующих стартах четыре четверных? Посмотрим», — сказала Трусова в интервью пресс-службе ФФККР.
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