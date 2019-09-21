Авербух: есть все предпосылки, что это будет сезон Саши Трусовой

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и постановщик Илья Авербух восхитился фантастически сложной произвольной программой Александры Трусовой на дебютном для 15-летней фигуристки взрослом турнире в Братиславе.

Исполнив три четверных прыжка — лутц и два тулупа, один из которых в каскаде с тройным тулупом, Трусова побила мировые рекорды в произвольной программе (163,78) и по сумме двух выступлений (238,69), которые принадлежали олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Предыдущие рекорды — 158,50 и 238,43 соответственно.



«Саша показала феноменальные выступления ещё на контрольных прокатах сборной России, она один из претендентов на борьбу за золото чемпионата мира. Трусова сейчас находится в самом золотом времени, демонстрирует фантастическую сложность. В этом сезоне она прибавила в исполнительском мастерстве, в программах. Есть все предпосылки к тому, что этот сезон будет сезоном Саши Трусовой.

По сложности программ с ней сможет соперничать только Анна Щербакова. С точки зрения подачи программы, блестяще на контрольных прокатах выступала Алина Загитова. Если она будет исполнять программу чисто, то будет получать очень высокие оценки за компоненты. Высокие баллы за компоненты получила и Евгения Медведева на предварительных стартах. Но никакими компонентами нельзя перебить четверные прыжки, надо трезво смотреть на вещи: даже один такой прыжок перекрывает эти истории, а три четверных — это просто браво Саше», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Авербух подчеркнул, что в нынешнем сезоне конкуренция в женской сборной России по фигурному катанию будет очень высокой.

«Очень здорово, что так подтягиваются наши девочки. У нас фантастически сильная команда — Трусова, Загитова, Щербакова, Медведева, Елизавета Туктамышева с тройными акселями. Конкуренция очень высокая», — сказал Авербух.