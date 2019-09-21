Пропавшую в Москве 14-летнюю теннисистку из Абхазии нашли

История с 14-летней теннисисткой из Абхазии Эрикой Кварчией, не выходившей на связь после прилёта в Москву, закончилась благополучно. В МВД Абхазии заявили, что спортсменку нашли.



«По информации пресс-службы МВД, девочка найдена, в полном порядке, доставлена родителям. В ближайшее время правоохранительные органы предоставят более детальную информацию», — приводит слова пресс-службы МВД Абхазии РИА «Новости».



Напомним, 18 сентября Эрика вылетела из Самары в Москву, после чего перестала выходить на связь. В распоряжении СМИ оказались кадры с камеры видеонаблюдения аэропорта «Внуково». На них запечатлена Эрика, обнимающаяся с неизвестным молодым человеком. Сообщается, что на протяжении нескольких недель она переписывалась с незнакомцем в социальных сетях.