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Пропавшую в Москве 14-летнюю теннисистку из Абхазии нашли

Пропавшую в Москве 14-летнюю теннисистку из Абхазии нашли
Другие / Прочие виды спорта 0

История с 14-летней теннисисткой из Абхазии Эрикой Кварчией, не выходившей на связь после прилёта в Москву, закончилась благополучно. В МВД Абхазии заявили, что спортсменку нашли.

«По информации пресс-службы МВД, девочка найдена, в полном порядке, доставлена родителям. В ближайшее время правоохранительные органы предоставят более детальную информацию», — приводит слова пресс-службы МВД Абхазии РИА «Новости».

Напомним, 18 сентября Эрика вылетела из Самары в Москву, после чего перестала выходить на связь. В распоряжении СМИ оказались кадры с камеры видеонаблюдения аэропорта «Внуково». На них запечатлена Эрика, обнимающаяся с неизвестным молодым человеком. Сообщается, что на протяжении нескольких недель она переписывалась с незнакомцем в социальных сетях.

Источник: РИА Новости

Заглавное фото: из личного архива Эрики Кварчии

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